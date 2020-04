Due mesi di eventi a Gissi per la stagione estiva appena iniziata. Calendario ricco di appuntamenti quello in programma nel comune del Medio Vastese stilato grazie alla collaborazione tra Comune, associazioni locali (Pro Loco, Sportland, Amici della musica, Asd Gissi e Liberi Tutti) e attività commerciali.

Spazio, quindi, allo sport con i tornei misti di pallavolo (Gissi Play for Fun) e calcio a 5 e il torneo di calcio tennis, alla musica con il concerto per archi e clarinetti del 30 luglio, il coro folkloristico "L'Eco del Trigno", il tradizionale raduno bandistico (giunto alla 31ª edizione) e i numerosi appuntamenti dei locali del centro.

Nel calendario trovano poi posto anche la fotografia con la passeggiata culturale e gastronomica organizzata dall'associazione Liberi tutti (6 agosto) e il gusto con le varie degustazioni in programma, tra le quali la festa della porchetta del 5 agosto.

Ospite d'eccezione di quest'estate sarà il comico di Zelig e Made in Sud, Giovanni Cacioppo nella serata del 20 agosto. Il calendario si concluderà con il raduno degli Alpini del 26 e 27 agosto.

LUGLIO

8 luglio - Festa della birra

Dal 10 al 15 luglio - 5ª edizione Gissi Play for Fun [LEGGI]

16 - Gara podistica

Dal 17 al 21 luglio - 2° torneo di calcio a 5 misto

22 luglio - Degustazione con prodotti tipici

23 luglio - Giro borghi d'Abruzzo, passeggiata fotografica, culturale e gastronomica dalle ore 10 al Comune di Gissi

27 luglio - Serata musicale anni '70-'80 presso la trattoria "Da Paperino"

28 luglio - Serata live music tributo a Mannarino presso l'hamburgeria "Little Italy"

29 luglio - 9ª edizione "Colori di Baviera" presso il bar Coyote

30 luglio - Concerto musica classica per archi e clarinetti in via Largo della porta, dalle ore 21

AGOSTO

Dall'1 al 4 agosto - Torneo di calcio tennis, finale con musica live coverband Caparezza

5 agosto - Festa della porchetta presso il ristorante "Dal Cianci" in collaborazione con la macelleria "La bontà delle carni"

6 agosto - Passeggiata ecologica - Serata live music con i "Tamone's Family Show" presso il "bar dell'angolo"

10 agosto - Coro folkloristico "L'eco del Trigno"

12 agosto - Notte sotto le stelle con sfilata di moda, artisti di strada e music streetband

14 agosto - Serata latino-americana presso la trattoria "Da Paperino"

18 agosto - Serata di pizzica con i "Tamburellisti di Torrepaduli"

19 agosto - 31° raduno bandistico

20 agosto - Serata con il comico Giovanni Cacioppo e musica dal vivo

25 agosto - Sangria party presso il bar "Coyote"

Dal 26 al 27 agosto - Raduno Alpini VII zona