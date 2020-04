L’assemblea ordinaria degli azionisti della Pulchra Ambiente S.p.A., società a partecipazione pubblica a cui è affidato il servizio di igiene urbana e raccolta differenziata, riunitasi ieri pomeriggio in prima convocazione, ha preso atto della cessazione dalla carica dei due dipendenti comunali, Fernando Scampoli e Simona Di Mascio, in quanto incompatibili ai sensi del combinato disposto degli artt.. 11, comma 8, e 26, comma 10, del D.Lgs.175/2016. Il sindaco di Vasto Francesco Menna, ha quindi nominato Francesco Colantonio e Filoteo Di Laudo quali componenti di parte pubblica nel consiglio d’amministrazione".

L'annuncio dagli uffici comunali, che aggiungono: "È nel frattempo venuta meno, per motivi di natura personale, la candidatura di Francesco Paolo Di Monteodorisio, inizialmente designato dai gruppi consiliari di maggioranza in ottemperanza alla deliberazione di Consiglio Comunale numero 27 del 1° agosto 2016, che regola le procedure di nomina da parte del sindaco di rappresentanti comunali in enti, aziende ed istituzioni. I gruppi consiliari di minoranza si erano, nel frattempo, dichiarati indisponibili ad indicare un nome loro spettante. Al dottor Colantonio sono state assegnate le funzioni di Presidente".