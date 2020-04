Dopo le amministrative dello scorso 11 giugno, il candidato sindaco di Pd, Città Futura e Sinistra per San Salvo e neo consigliere Gennaro Luciano torna segretario del partito. Luciano si era autosospeso in concomitanza con la propria candidatura.

Oggi la nota stampa che annuncia il ritorno in segreteria:

"Si è riunito ieri sera il direttivo locale del Partito Democratico che vedeva, a seguito delle elezioni amministrative tenutesi l’11 giugno scorso, il segretario Luciano Gennaro autosospeso in virtù della sua candidatura a sindaco della città di San Salvo.

Nella riunione tenutasi ieri sera, il direttivo e i candidati consiglieri, hanno restituito, con decisione e fermezza, nonché uniti e compatti, le redini del Partito Democratico a Gennaro Luciano.

Voglio innanzitutto ringraziare – ha esordito Luciano – quanti hanno creduto in me e quanti mi hanno sostenuto in questa tornata elettorale. Ringrazio poi il gruppo dirigente del Pd che ieri sera ha nuovamente riposto in me la fiducia. Ne sono onorato. Ne sono orgoglioso. Grazie.

Siamo coscienti – ha continuato – che a San Salvo vada rafforzata la nostra proposta di crescita e di futuro nella nostra Città in maniera unitaria e compatta partendo dai temi più vicini e più importanti fino ai più marginali abbracciando l’intera comunità. Ascoltare e stare in mezzo alla gente è quanto abbiamo fatto ed è quanto continueremo a fare.

Ribadisco con fermezza la mia volontà e quella del Partito che rappresento, di continuare nella ri-costruzione di un nuovo centrosinistra. Volontà condivisa con il partito che rappresento. Abbiamo perso. Ma quanto più mi rimane con orgoglio è quello di aver costruito, anche con quanti mi hanno affiancato in questa campagna elettorale, un gruppo di giovani che mi hanno sostenuto e che tuttora continuano a sostenermi, pronti da subito a ricominciare e a lavorare quotidianamente per il futuro di questa città. Con loro siamo già a lavoro.

Insieme ai Consiglieri Boschetti e Mariotti faremo un’opposizione responsabile, attenta, propositiva e soprattutto vigile. Sarà un’opposizione intransigente. Come Capogruppo del Pd, altro ruolo accettato con orgoglio, mi farò portavoce in consiglio comunale.