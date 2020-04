Nella costruzione della nuova squadra che dovrà affrontare il prossimo campionato di serie D la Vastese ha già una certezza: Nicola Fiore ci sarà. Il capitano dei biancorossi, 32 presenze, 13 gol e tanti assist nella passata stagione, continuerà a vestire la maglia della sua città. Come l'anno scorso molte società ambiziose e di categoria superiore si sono interessante al calciatore vastese che, però, alla fine ha fatto una scelta di cuore restando nella sua città.

L'annuncio dell'accordo è stato dato con grande soddisfazione dai presidenti Bolami e Scafetta e dal direttore sportivo Francesco Micciola che, in questi giorni, sta lavorando alla costruzione della squadra da affidare a mister Gianluca Colavitto. "Giocatore importantissimo per noi, garantisce potenzialità tecniche indiscusse e l'amore per la maglia e per i colori biancorossi - ha commentato il presidente Franco Bolami-. Lo ringraziamo per l'affetto e la piena disponibilità nei nostri confronti".

Con Fiore, di fatto il primo 'acquisto' della stagione, entra nel vivo il mercato della Vastese che, nei prossimi giorni, vedrà l'evolversi di molte trattative, su tutte quelle per l'arrivo in maglia biancorossa di un altro vastese, Cristian Stivaletta.