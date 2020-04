Casalbordino, tarallucci. Cupello, carciofo. Lentella, porchetta. Palmoli, polpe di ventricina. San Salvo, pesche al forno. Scerni, ravioli alla ventricina. Tufillo, Pizza fijita. Vasto, crȇpes alla Nutella. Sembrerebbe uno di quei giochi da settimana enigmistica, "trova l'intruso", ma è invece è un estratto dall'elenco dei Comuni partecipanti alla finale dell'edizione 2017 del Prodotto Topico, di cui da qualche giorno circolano volantini e manifesti. L'evento, organizzato per il quarto anno dall'associazione RicercAzione, durante l'anno viaggia attraverso le città di diverse regioni alla scoperta del "prodotto che ciascun luogo possiede, ritenendolo prevalentemente o esclusivamente identitario e che, noi studiosi o appassionati dei territori, vogliamo scoprire o riscoprire organizzando o partecipando ad un percorso di studio e valorizzazione territoriale", come spiegano i promotori dell'iniziativa.

Il prossimo 22 luglio Casalbordino ospiterà la serata finale regionale, con la presenza di 60 prodotti topici in rappresentanza di 54 Comuni di Abruzzo, Molise, Marche, Campania, Calabria e Veneto. Un evento che, nel 2015 e 2016, si è svolto a Vasto, con la presenza di migliaia di persone ma che, quest'anno, l'amministrazione comunale non ha inteso riconfermare.

Ma cosa c'entrano le crȇpes alla Nutella con Vasto? Dal punto di vista culinario assolutamente niente (se non il fatto che ci siano diversi locali e abulanti che le vendano). Ma gli organizzatori, come ci hanno spiegato, in caso di mancata indicazione da parte di un Comune di quale sia il prodotto topico prescelto, provvedono alla scelta secondo quanto espresso dal regolamento dell'associazione. E, sempre secondo gli organizzatori, la scelta è ricaduta su un'attività che produce crepes che sono sì un prodotto topico ma... francesce (e con la Nutella, prodotta dalla piemontese Ferrero), visto che il Comune di Vasto ufficialmente non ha aderito all'evento.

E quindi niente melanzane ripiene, che avevano partecipato negli anni scorsi, niente brodetto alla Vastese o altre specialità di mare. Ma Vasto, per tutte le persone che parteciperanno all'evento del 22 luglio, sarà associata alle crȇpe, un bel biglietto da visita al contrario proprio nei giorni in cui a Linea Blu si è parlato del brodetto di pesce alla Vastese [LEGGI]. Ci sarà modo di recuperare questa situazione e associare alla città di Vasto un vero prodotto "prevalentemente o esclusivamente identitario" della città? Tra un mese lo scopriremo.