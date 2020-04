Ribalta sportiva nazionale per San Salvo Marina che per tre giorni ospiterà la terza tappa della Serie A di beach soccer Figc-Lega Nazionale Dilettanti. L'evento è stato presentato stamattina nel Comune di San Salvo dal sindaco Tiziana Magnacca e dall'assessore allo Sport e al Turismo Tonino Marcello, da Giuseppe di Francesco (Cupello Calcio), Nicola Ciappa (Vastese Beach Soccer) e Nicola Borrelli (Masa Promoter).

La tappa sarà dedicata ai due giovani scomparsi nell'incidente del luglio 2016 Domenico Castrignanò e Andrea Marinelli, quest'ultimo giocatore della Vastese Beach Soccer impegnata nel torneo. La formazione vastese ricorda il proprio compagno a ogni partita esponendo la sua maglia durante la durata dell'incontro. La beach arena che ospiterà gli incontri, inoltre, porterà il loro nome.

Il primo cittadino sansalvese ha ringraziato gli organizzatori e ha annunciato i prossimi obiettivi: "Ringrazio gli organizzatori per questo evento che darà lustro al Vastese e a San Salvo, soprattutto alla Cupello Calcio che si è accollata gli aspetti più pesanti. Questi eventi dovranno diventare strutturali, adegueremo quindi il piano demaniale per snellire l'iter burocratico per ottenere tutti i permessi necessari. Questo è solo il primo appuntamento".

Poi la Magnacca ha spezzato una lancia a favore dell'abbattimento del campanilismo: "Abbiamo cercato di lavorare come un unico territorio per essere riconoscibili all'esterno come un'unica grande città".

"Lo sport è uno strumento fondamentale per dare una visibilità a 360 gradi alla città – ha detto l'assessore Marcello – Un grazie va anche agli albergatori che si sono messi a disposizione per ospitare il seguito delle squadre e gli sponsor. A loro rivolgo un appello: state vicini alle associazioni e all'amministrazione. San Salvo ospita ormai eventi di respiro regionale e nazionale, perché non puntare anche a qualcosa di più?".

Il Comune di San Salvo farà la sua parte con una quota ancora da definire. Su questo Di Francesco dice: "Qualsiasi somma sarà sempre insufficiente confrontandola con la ricaduta su tutto il territorio. A questa amministrazione va riconosciuta la sensibilità di aver creduto immediatamente nella nostra proposta. Non facciamo questo tipo di eventi per guadagnarci, ma per passione e per creare qualcosa di utile per i nostri giovani".

Soddisfazione anche per Ciappa, presidente-giocatore della Vastese: "Dopo tanti anni torna una tappa della Serie A sulle nostre spiagge. Era l'obiettivo principale di quando abbiamo ricreato la squadra".

Le partite andranno in scena nell'impianto temporaneo che sarà posizionato sulla spiaggia libera accanto al lido Controvento.

Questo il calendario in programma:

7ª GIORNATA - 28 luglio 2017

Happy Car Sambenedettese - Noname Nettuno (14.30)

Lazio - Livorno (15.45)

Pisa - Brescia (17)

Romagna - Vastese (18.15)

Riposa Viareggio

8ª GIORNATA - 29 luglio 2017

Lazio - Noname Nettuno (14.30)

Romagna - Happy Car Sambenedettese (15.45)

Pisa - Viareggio (17)

Livorno - Vastese (18.15)

Riposa Brescia

9ª GIORNATA - 30 luglio 2017

Noname Nettuno - Livorno (14.30)

Happy Car Sambenedettese - Pisa (15.45)

Viareggio - Lazio (17)

Vastese - Brescia (18.15)

Riposa Romagna