"Combattere anche insieme ad altre istituzioni per avere voce in capitolo". È questa la parola d'ordine per l'assessore alle Politiche sociali di San Salvo, Oliviero Faienza. Lascia le deleghe al Turismo e alle Attività produttive a Tonino Marcello [LEGGI] per ereditare quello che è stato il settore di competenza dell'attuale vicesindaco Maria Travaglini.

"Le priorità in questi campi – dice Faienza a zonalocale.it – sono il sostegno al reddito e le difficoltà delle famiglie legate ad alcune disabilità. Purtroppo la Regione continua a fare tagli che non le agevolano, per questo dobbiamo continuare a combattere anche insieme ad altre istituzioni per avere voce in capitolo".

"Una soddisfazione personale – aggiunge sul proprio risultato elettorale – che non mi aspettavo, essere passati da 114 voti a 525 preferenze. Questo vuol dire che la gente mi ha conosciuto e ha capito il lavoro che ho fatto.