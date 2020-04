Cucina inglese e italiana a confronto a Fresagrandinaria. Nei locali polifunzionali del Comune si terrà la serata conclusiva del progetto "Stem2" che vede coinvolti 16 ragazzi e due docenti provenienti dal college inglese LMC - The Lancaster and Morecambe College in Italia per due settimane (16-30 giugno). L'iniziativa (2016-1-UK01-KA102-024064) è finanziata dal programma Erasmus+ ed è promossa da “Submeet - Incontrarsi per Crescere”, associazione-partner italiana ospitante.

Gli studenti provengono da diversi percorsi di studio, la maggior parte di questi di vocazione turistica e alberghiera. A Fresagrandinaria per due giorni si sono cimentati nella preparazione di piatti tipici inglesi e nostrani come la pasta alla chitarra fatta a mano.

Questa sera alle 20 si terrà la gara culinaria: i ragazzi suddivisi in due gruppi proporranno al pubblico e alla giuria i cibi e i dolci preparati nel corso dell'esperienza.