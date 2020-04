A pochi giorni dall'Air Show Costiera dei Trabocchi che richiamerà a Vasto migliaia di turisti, molti dei quali sceglieranno la Loggia Amblingh per apprezzare lo spettacolo, nuovo raid vandalico questa notte proprio in uno degli angoli più caratteristici della città. Ignoti, infatti, si sono accaniti come spesso accade contro le fioriere della loggia, rompendo alcuni vasi ed estirpando i fiori, buttati poi al di là della ringhiera.

Duro il commento dell'assessore ai Servizi manutentivi Luigi Marcello, che ha tempestivamente avvisato il Comando di Polizia locale per far luce sull'accaduto: "I cittadini onesti, che sono la stragrande maggioranza, sono stanchi di questi vandali, non è possibile tollerare oltre. L'amministrazione comunale lavora duramente per dare decoro alla città e a pochi giorni da un grande evento ci troviamo in emergenza per colpa di pochi sconsiderati". Lo stesso assessore, però, ricorda che questi atti non sono privi di conseguenze: "Abbiamo già individuato in passato alcuni degli autori di questi gesti e stanno pagando, alcuni anche a rate. Non lasceremo niente di intentato, vogliamo colpirli duramente, anche dal punto di vista economico".