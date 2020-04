La denuncia come mezzo imprescindibile per debellare il problema-sicurezza. A dirlo è Fabio Raspa che dopo aver presieduto la commissione Affari sociali del Comune di San Salvo nello scorso mandato, è passato a rivestire la carica di assessore alla Sicurezza urbana, Polizia municipale e Politiche attive per la legalità.

Deleghe, queste, che verranno messe subito alla prova considerati gli ultimi avvenimenti che hanno contraddistinto i primissimi giorni dell'estate [LEGGI].

"Un mandato alquanto delicato – ammette lo stesso Raspa a zonalocale.it – La sicurezza a San Salvo è una priorità. So che ci sono delle criticità. Ogni giorno sentiamo parlare di furti, persone che non sono più al sicuro nelle abitazioni ecc. Le risorse sono poche per il nostro territorio e non parlo solo di San Salvo. Quello che cercherò di fare è mettere un freno alle criticità innanzitutto con la collaborazione dei mezzi che abbiamo a disposizione e coinvolgendo anche le associazioni come quella dei carabinieri in pensione (già attiva nel territorio). Il ruolo che chiederò a queste associazioni è monitorare e contattare subito gli enti preposti".

Raspa nei mesi scorsi ha fatto da raccordo tra amministrazione e comitato di imprenditori della zona industriale nato per cercare di arginare l'ondata di furti nelle aziende. "Da quando si è formato il comitato – dice – sembra ci sia stato un rallentamento del problema. Prima di dicembre si registrava un furto a notte nella zona industriale, da quando è nata questa collaborazione anche con Arap e Polizia privata. Per poter sanare questi problemi è importante fare informazione e denunciare, denunciare, denunciare".