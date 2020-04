Il Comune di Vasto cerca sponsor per rimettere a nuovo il pontile di Vasto Marina. Con la delibera numero 183 dell'11 maggio scorso, l'amministrazione comunale ha dato "indirizzo all'Ufficio Gare, Contratti e Appalti di provvedere alla pubblicazione di un avviso pubblico finalizzato al finanziamento dell'opera mediante ricerca di sponsor fra gli operatori che, eventualmente, intendano manifestare il proprio interesse mediante dazione di denaro, accollo del debito o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, ovvero provvedendo alla realizzazione dei lavori in tutto o in parte a propria cura e spese".

Servono 98mila 500 euro. Nel video [GUARDA], i particolari della questione.