I nuovi consiglieri comunali di San Salvo eletti nelle scorse amministrative sono stati convocati per lunedì 3 luglio alle ore 9.30 in seduta ordinaria e in prima convocazione in Consiglio comunale.

Sette i punti all’ordine del giorno della prima riunione dell'assise civica: Esame delle condizioni previste dal Capo II del Titolo III del D. Lgs. n. 267/2000 in capo al Sindaco e ai Consiglieri Comunali eletti in occasione della consultazione elettorale del 11 giugno 2017; giuramento del Sindaco - art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 ed art. 12 dello Statuto Comunale; elezione del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio Comunale – art. 40 del D. Lgs. n. 267/2000 ed art. 15 dello Statuto Comunale; presa d’atto della nomina dei componenti della Giunta Comunale e del Vice Sindaco. Art. 46 e 47 del D. Lgs. n. 267/2000 ed art. 21 dello Statuto Comunale; nomina dei membri della Commissione Elettorale Comunale; nomina dei componenti della Commissione Comunale per la tenuta dell’Albo dei Giudici Popolari; linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

La seduta verrà trasmessa in diretta streaming dal sito www.comune.sansalvo.gov.it nella sezione Consiglio comunale in diretta.