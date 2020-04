È il loro primo singolo ed è già un successo. L'esercito del selfie, scritto da Takagi (Alessandro Merli) e dal vastese Ketra (Fabio Clemente), interpretato da Arisa e Lorenzo Fragola, a soli dieci giorni dall'uscita si avvicina a grandi passi verso il milione di visualizzazioni su youtube ed è in rotazione in tutte le radio italiane. Un brano dal sapore retrò, che guarda a L'esercito del surf del '64 ma che racconta la modernità e l'attualità delle relazioni sociali. "Siamo l’esercito del selfie, di chi si abbronza con l’iPhone, ma non abbiamo più contatti, soltanto like a un altro post", scrivono Takagi & Ketra nel ritornello.

Il videoclip, diretto da Gaetano Morbioli, è affascinante e coinvolgente quanto la canzone, con la presentazione di Pippo Baudo, che poi conclude con il suo immancabile "il tormentone l'ho inventato io" ed Arisa e lo special guest Francesco Mandelli che si destreggiano in uno studio televisivo anni '50. E, nel finale, c'è anche il cameo di Takagi e Ketra che entrano in studio nei panni degli addetti alle pulizie fischiettando il loro motivetto.

Insomma, dopo aver scritto e prodotto brani per tantissimi artisti e collezionato successi a suon di dischi d'oro e di platino, Takagi & Ketra si lanciano in prima persona con questo brano che si candida al ruolo di tormentone estivo, anche se a loro, come dichiarato in un'intervista a La Stampa, non "piace il termine tormentone, ma il fatto che alcune nostre canzoni lo siano diventate sì. Significa che abbiamo segnato questi anni di cultura pop". Intanto, come da qualche anno a questa parte, continuano a prendersi la scena musicale con una loro creazione e saranno per tanti la colonna sonora dell'estate.