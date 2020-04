Presentato questa mattina a Casalbordino il calendario delle manifestazioni estive 2017. Si inizia sabato 1 luglio, con la festa dell'Unione dei Miracoli (Casalbordino, Pollutri, Villalfonsina e Scerni) per poi proseguire nei due mesi estivi con circa 50 appuntamenti che coinvolgeranno il centro storico, Miracoli e la marina. L'assessore alla cultura Carla Zinni, aprendo la conferenza stampa, ha sottolineato "il grande coinvolgimento delle associazioni. Abbiamo sempre detto che Casalbordino è un cantiere aperto in cui tutti possono dare il proprio contributo". Il sindaco Filippo Marinucci ha sottolineato come "abbiamo iniziato la stagione il 1° giugno con la pulizia del lungomare e si è visto. Noi crediamo molto nella collaborazione con le associazioni, la Pro Loco, la Protezione Civile, la Croce Rossa. Cerchiamo di dare tanto ed è giusto che loro si impegnino a favore della comunità anche in queste occasioni".

All'assessore al turismo Alessandra D'Aurizio il compito di annunciare gli eventi più importanti di quella che è stata ribattezzata come "Estate delle meraviglie per Casalbordino", ricordando lo slogan dell'amministrazione eletta lo scorso anno. "Gli eventi al Lido saranno concentati tra la fine di luglio ed agosto, quando c'è il maggior afflusso di turisti. Avremo il 26 luglio il Latin Day, il 4 agosto la Notte Bianca e l'11 agosto la Notte Nera. In centro il clou sarà il 22 luglio con la finale regionale del Prodotto Topico, evento di sicuro richiamo. Nel parco giochi di Miracoli, invece, il 14 luglio ci sarà ricreiAmo, giornata dedicata ai bambini. Spazio anche allo sport, con tanti eventi e le camminate proposte dai Runners Casalbordino (16 luglio da Miracoli al mare, il 27 agosto nella Riserva di Punta Aderci)".

Tanti anche gli appuntamenti con i mercatini, come ha spiegato Paola Basile, consigliere comunale di maggioranza. "Ogni giovedì sul lungomare, ci sarà il mercato di Campagna Amica della Coldiretti, dalle 18,30 alle 24. Inoltre, il giovedì, avremo il mercatino delle curiosità e dell'artigianato promosso da Cna -Aima Chieti, negli stessi orari. Spazio anche al tradizionale mercatino del sabato, dall'8 luglio dalle 18 alle 24 nel lungomare Sud. E quest'anno, grazie alla collaborazione tra Pro Loco San Salvo e Hobbisti Casalesi, ogni martedì ( tranne il 15 agosto) ci sarà l'appuntamento curato da Chieti Eventi, sempre sul lungomare". Nicola Bussoli, presidente dell'associazione A.Mare, ha espresso la sua "soddisfazione per il calendario. Noi operatori ci impegneremo al massimo per l'organizzazione degli eventi in calendario che sono complessi ma che daranno valore alla nostra estate". Prima uscita pubblica per il presidente della ricostituita Pro Loco, Nicola Tiberio. "Abbiamo meno di un mese di vita ma siamo già al lavoro. Dobbiamo offrire ai turisti un prodotto di qualità e noi della Pro Loco ci impegneremo non solo nella promozione turistica ma anche in quella culturale e sociale".