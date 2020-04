Qualità, cortesia e disponibilità non si improvvisano. Da 54 anni, sono il marchio di fabbrica de La Sterlina e Il Dollaro, due storici punti di riferimento nel cuore di Vasto Marina.

Week-end senza sosta – Week-end non-stop alla Sterlina, pronta ad accogliervi nell'apertura continuata dalle prime ore del sabato fino a domenica sera.

Al termine di una nottata trascorsa in riviera o nella città alta, fatevi guidare dalla fragranza di cornetti e cappuccini caldi quando, fin dalle 4 del mattino, la colazione è servita insieme a un sapiente e collaudato servizio di caffetteria.

Due locali per tutta la giornata - Non solo la prima colazione, ma anche gli sfizi dell’aperitivo con le stuzzicherie salate, la tabaccheria, le ricariche telefoniche e, per chi ama tentare la fortuna, la ricevitoria del Lotto. Tutto questo potete trovare a La Sterlina.

A chi vuole sorseggiare un cocktail nel pieno della movida di Vasto Marina basta spostarsi nel vicino american bar Il Dollaro, anch’esso brand storico della famiglia Liberatore. A partire dalla primavera, spazi esterni in cui intrattenersi per trascorrere una serata nel bel mezzo di viale Dalmazia, a due passi dalla rotonda di lungomare Cordella e di fronte al mare.

Mezzo secolo di storia – E’ una storia contraddistinta dal rapporto sincero con la clientela, quella iniziata nell’ormai lontano 1963.

Sono trascorsi 54 anni da quando Nicolino Liberatore venne a Vasto. Aveva lavorato come cuoco e pizzaiolo a Napoli e a Terracina. Aveva deciso di emigrare: la meta prescelta per costruire il futuro della sua famiglia era il Canada. Ma, una volta arrivato a Vasto Marina, vide un cartello “Affittasi” davanti a un’altra storica attività del litorale: Il Calipso. Insieme alla moglie, Concetta Genovesi, decise di rinviare la partenza per il Nord America e di rilevare l’attività. Fu una felice intuizione.

“Eravamo di passaggio, saremmo dovuti rimanere per un anno o due. Invece, non siamo più andati via”, racconta Maria Liberatore. E ora è passato oltre mezzo secolo, trascorso nel fondare o consolidare locali cui è legata indissolubilmente la tradizione turistico-commerciale di Vasto Marina: dal Calipso a La Sterlina, passando per Il Nettuno e Il Dollaro. Tutti nello scorcio più bello e più vivo della località balneare.

Una passione, quella di soddisfare clienti abituali e turisti, che nasce negli anni Sessanta e si tramanda di generazione in generazione, nel segno dello stretto rapporto di fiducia creato giorno per giorno, 12 mesi all’anno, con le persone. Qualità e cortesia non si improvvisano. Bisogna averli nel cuore.