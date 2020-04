Aperte le iscrizioni a Gissi al torneo di pallavolo misto. L'evento sportivo che si colloca all'interno di Gissi Play For Fun, giunto alla 5ª edizione, si terrà dal 10 al 15 luglio.

Le squadre dovranno essere composte da tre uomini e tre donne (o quattro donne + due uomini) in campo (più 2/3 riserve). Ci si può iscrivere fino al prossimo 5 luglio.

L'iniziativa è organizzata dalla Sportland Gissi in collaborazione con la pro loco e il Comune.

INFO

348 1808130 (Francesca)