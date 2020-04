Rimarrà chiuso per otto ore, dalla tarda serata di giovedì al mattino di venerdì, il casello di Ortona dell'A14. Lo comunica Autostrade per l'Italia: "Sull'autostrada A14 Bologna-Taranto, dalle 22 di giovedì 29 giugno alle ore 6 di venerdì 30, sarà chiusa la stazione di Ortona, in entrata verso Bari e in uscita per chi proviene da Pescara, per lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza. In alternativa, si consiglia di utilizzare le stazioni autostradali di Pescara sud o di Lanciano".