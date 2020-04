Si intitola (S)Colpire al cuore la mostra di sculture di Giuseppe Colangelo, artista di Castiglione Messer Marino, che fino al prossimo 2 luglio sarà ospitata nelle sale delle Cantine degli Scolopi di Fanano, comune dell'Alto Appennino Modenese [LEGGI]. Per Colangelo, già protagonista del Simposio Internazionale di Scultura su Pietra di Fanano e tra i primi classificati anche al concorso 2016 "Una Statua Per Papa Francesco", si tratta di un appuntamento molto importante poichè è la sua prima esposizione personale fuori dai confini regionali. In mostra ci sono le sue opere realizzate in pietra della Majella, materiale di cui conosce ogni caratteristica e da cui tira fuori sculture sempre originali e interessanti.

Colangelo, dopo aver frequentato l'istituto statale d'Arte di Vasto, ha proseguito i suoi studi presso l'Accademia di Belle Arti di Firenze nella sezione scultura. Ormai da tanti anni unisce l'attività artistica con quella dell'insegnamento nei licei artistici, in particolare Perugia, Chieti e Lanciano. Ha partecipato a numerose esposizioni collettive, sia in Italia che all'estero ed ora è arrivata per lui questa interessante opportunità di creare un personale percorso artistico attraverso le sue sculture. In questi primi giorni di apertura la mostra (S)Colpire al cuore ha già richiamato tanti visitatori che hanno espresso apprezzamenti sulle sculture di Giuseppe Colangelo.