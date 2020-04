Il calendario estivo come priorità. È questa la prima azione da neo assessore di Tonino Marcello. 330 le preferenze per il consigliere provinciale che sostituisce Faienza alle Attività produttive e Turismo e Chiacchia allo Sport.

"Quasi tutto il calendario è stato fatto – dice a zonalocale.it – ci sono soltanto delle sfumature che stiamo mettendo a punto per completarlo e poi si ripartirà con altre attività per i prossimi mesi".

Marcello è considerato, inoltre, tra i probabili aspiranti successori di Tiziana Magnacca nella corsa a sindaco tra cinque anni (insieme a Giancarlo Lippis e Maria Travaglini).

Artefice della lista Per San Salvo, oggi Marcello individua nella squadra creata il suo risultato migliore: "Il mio personale non è stato un risultato elettorale ampio rispetto all'altra volta, ma aver lavorato da solo al completamento della lista non è stata cosa semplice. Ho creato una squadra veramente compatta, ci stiamo continuando a vedere con regolarità. Questo è il mio vero risultato, non la cifra di per sé sterile. Avrei potuto far lievitare le mie preferenze, ma attingendo al bacino dei miei candidati e non me la sentivo solo per avere un risultato personale maggiore".