È avvenuta presso la sala del Gonfalone del Comune di Vasto la consegna di un defibrillatore portatile da parte del Lions Club Vasto New Century ai dirigenti Lino D’Annunzio e Luca Mastrangelo alla presenza del Sindaco di Vasto Francesco Menna e di una delegazione del club tra cui Tommaso Boschetti, Paolo Affaldani, Guido Giangiacomo e Danilo Bolognese. I fondi per l’acquisto sono stati raccolti in occasione del Torneo di Beach Tennis tenutosi la scorsa estate sotto la presidenza dell’ingegner Tommaso Boschetti.

Boschetti nel consegnare l’importante strumento salva-vita, che necessita di personale formato ad hoc al fine di salvare vite umane e al contempo sensibilizzare la cittadinanza alla prevenzione, ha annunciato che il club provvederà anche a settembre ad un corso di formazione per l’utilizzo BLS_D (basic life support defibrillation) agli utenti della palestra San Paolo, nelle persone indicate dalle associazioni che ne usufruiscono.

Il Sindaco Menna si è detto soddisfatto dell’iniziativa che ha visto la sinergia piena tra spirito di servizio, solidarietà e sport che domenica prossima si ripeterà nella sua nona edizione presso il Baiocco Beach ed è diventato un service simbolo del Lions Club Vasto New Century. Il defibrillatore garantirà un importante presidio di emergenza medica alle centinaia di persone che usufruiscono quotidianamente della Palestra San Paolo e dell’adiacente campo di calcio.

Lions Club Vasto New Century