Si avvicina al traguardo delle dieci edizioni l'appuntamento di sport e solidarietà organizzato dal Lions Club Vasto New Century. Ieri i campi del Baiocco Beach hanno accolto ancora una volta il torneo di beach tennis, giunto al nono anno, con i giocatori che, nonostante il caldo torrido, si sono sfidati in accesi match. Il binomio di sport e solidarietà promosso dai Lions è stato raggiunto grazie alla grande partecipazione al torneo che ha permesso di raccogliere mille euro, consegnati simbolicamente al Pronto Soccorso di Vasto, che saranno utilizzati per l'acquisto di materiale sanitario.

Premiati dal presidente della VI Circoscrizione Lions Gino Marcello, dal Sindaco di Vasto Francesco Menna e dai presidenti past, uscente ed incoming del club Nicola Jasci, Tommaso Boschetti e Guido Giangiacomo il torneo ha visto la vittoria della coppia De Filippis-D'Angelo nel maschile GOLD, della coppia Paravia-Sambrotta nel maschile SILVER e della coppia Galante-Lattanzio nel misto.

L’evento è stato coadiuvato dalla Beach Arena Sports Club di Vasto Marina nelle persone di Filippo Saraceni e Massimo Marconato e sponsorizzato oltre che dal main sponsor Banca Mediolanum dalle ditte Jasci & Marchesani, Ideastampa, Baja Village, Vemit, AD Sport di Alessandro Desiderio che hanno fornito i premi per la manifestazione.