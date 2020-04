Un ferito nell'incidente stradale tra auto e moto avvenuto nella tarda serata di oggi sulla statale 16, a Vasto Marina. Per cause che le forze dell'ordine stanno accertando, all'incrocio tra la statale Adriatica e viale Dalmazia, si sono scontrate una Fiat Panda e uno scooter Piaggio Liberty.

L'uomo in sella alla moto è stato trasportato in ambulanza all'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto. I soccorritori giudicano non gravi le sue condizioni. Sul posto polizia e carabinieri per i rilievi necessari a ricostruire dinamica e responsabilità e per regolare il traffico, che è stato deviato su viale Dalmazia per circa tre quarti d'ora.