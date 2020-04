È attivo dalla settimana scorsa il Centro d'Accoglienza Straordinario di Gissi. Dopo le indiscrezioni trapelate all'inizio dell'anno che portarono a dibattere dell'argomento anche in consiglio comunale [LEGGI], sono terminati i lavori di preparazione dello stabile (l'ex albergo Santa Lucia in via Italia) e mercoledì scorso hanno fatto l'ingresso i primi utenti.

La prefettura aveva annunciato nei giorni scorsi al Comune l'apertura del centro e gli amministratori hanno incontrato i rappresentanti del consorzio di cooperative Matrix che nel Vastese gestisce altre strutture simili. L'ex albergo, secondo quanto comunicato da Matrix, ospiterà 17 migranti di sesso femminile.

Il 29 giugno prossimo l'amministrazione terrà il periodico appuntamento per relazionare sull'attività svolta, in quella stessa occasione (ore 18.30, sala consiliare) il sindaco Agostino Chieffo fornirà ulteriori informazioni in merito.