È entrata nel vivo a Napoli l'edizione 2017 dello Yellowball, trofeo internazionale che si svolgerà a Napoli fino a sabato prossimo. Nel capoluogo campano si sono ritrovati oltre 60 club sportivi provenienti da tutto il mondo per contendersi i titoli in palio nei quattro tornei di questa terza edizione. Tra le squadre protagoniste c'è anche la Sport Management San Francesco Histonium, partita ieri alla volta del capoluogo partenopeo con i ragazzi delle formazioni under 11 e under 15 guidati dal tecnico Giordano Di Marco. Tre i campi di gara, nelle piscine Scandone, Acquachiara e in mare nel borgo di Marechiaro. I ragazzi vastesi, dopo aver partecipato alla prima edizione del torneo di Beach Waterpolo a Vasto Marina [LEGGI] cercheranno di essere protagonisti anche a Napoli.

"Quando la passione va oltre l’allenamento di due ore quotidiano – commenta il tecnico Giordano Di Marco – e ti spinge ad esperienze più profonde ed intense. Il lavoro di allenatore è anche questo. Educare e regalare tempo e pazienza a dei progetti più importanti, che non si fermano al semplice campionato provinciale, ma che puntano a valorizzare lo spirito di aggregazione. Credo che questo tipo di tornei come lo Yellowball siano il motore fondamentale per appassionare ragazzi e profani ed avvicinarli a questo sport bellissimo e fatto di sacrificio".

Queste le formazioni delle due squadre Sport Management San Francesco Histonium:

Under 11: Federico Cianci, Federico Barbieri, Francesco Travaglini, Lelio Di Fonzo, Giuseppe Annunziata, Gabriele Orlando, Manuel De Felice, Antonio Tomeo, Kevin Ciccotosto, Brian Ciccotosto, Alberto Nativio. All.: Giordano Di Marco.

Under 15: Marcello Lacanale, Dino Ferrandino, Alessio Graziani, Michele Pellegrino, Alberto Della Rocchetta, Liam Sottolana, Vittorio Colavitto, Alessio Della Penna, Lorenzo Marino, Lorenzo Del Borrello, Alessio Ioan Mitrea, Luca Veronelli, Gabriele Napoli. All.: Giordano Di Marco.