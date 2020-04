"La tanto decantata filera del centrosinistra sta sgretolandosi di fronte ad un centrodestra che ritrova l'unità". Così Massimiliano Zocaro, coordinatore di Forza Italia di Vasto, commenta la vittoria di Pierluigi Biondi a L'Aquila e del centrodestra in quasi tutti i principali ballottaggi: a Genova, Verona e Catanzaro. A Parma, invece, confermato il sindaco uscente, Federico Pizzarotti, a capo di una lista civica.

Secondo Zocaro, il centrodestra "si contrappone alla fazione avversa con dei programmi credibili, che mettono al primo posto la crescita e la speranza di uscire dalla crisi, che ormai ci affligge da illo tempore, non con le tasse o con le false promesse elettorali, ma con iniezioni di positività nel tessuto sociale in cui gli imprenditori non abbiano più il cappio intorno al collo, ma abbiano la fiducia e la vicinanza di chi li amministra e chi soffre e vive in condizioni di indigenza non sia abbandonato ma ricoinvolto nel sistema produttivo".