"Lavorare per sviluppare il senso di appartenenza alla città". È l'impegno del neo vicesindaco di San Salvo, Maria Travaglini. L'assessore alle Politiche uscente è stata la donna più votata, 587 preferenze che l'hanno portata a ereditare il ruolo di Angiolino Chiacchia e alcune delle deleghe più pesanti come quella ai Lavori pubblici (da Giancarlo Lippi, il più votato in assoluto lo scorso 11 giugno).

"Ricevo una grande eredità – ha detto la Travaglini a zonalocale.it in occasione della recente proclamazione degli eletti [LEGGI] – da Angiolino Chiacchia, Lippis per Lavori pubblici e da Giovanni Artese alla Cultura che saluto e ringrazio, spero di essere all'altezza su più fronti. Nei prossimi cinque anni cercherò di sviluppare il senso di appartenenza alla città seguendo i principi di lealtà, serietà e umiltà".