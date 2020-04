Grandi, piccini, appassionati di corsa e soprattutto voglia di divertisi e colori, tanti colori. Vasto Marina ha ospitato oggi la seconda edizione di Paint my run, la corsa più colorata d'Italia.

In 1.500, secondo le prime stime, hanno preso parte all'evento organizzato da Beach Sports Club con la collaborazione di Dmc Costiera dei Trabocchi, Consorzio Vivere Vasto Marina, Podistica Vasto, consorzio Matrix, Libertas, Conad Superstore e Biosan. La manifestazione ha preso il via alle 17, per oltre due ore i partecipanti si sono colorati con le bustine fornite dagli organizzatori ballando sulle note dei dj sul palco. Poco dopo le 19.30 la partenza della corsa con diversi punti-colore lungo il percorso. E dopo l'arrivo, la festa è continuata con altra musica e altre gettate di colore.

PICCOLA NOTA DOLENTE - Qualche critica da residenti e non per la scelta di chiudere al traffico una parte della viabilità di Vasto Marina già dalle 16. Scelta, questa, che ha creato diversi ingorghi soprattuttto nelle zone centrali.

Video di Nicola Cinquina