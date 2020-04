Questa sera al PalaBCC di Vasto si assegnerà lo scudetto di basket under 16. Dopo una settimana di intense sfide giunge all'atto conclusivo la Finale Nazionale Eccellenza, intitolata alla memoria di Claudio Monti, con tante sfide che hanno visto sul parquet i migliori talenti del basket italiano e non solo. Saranno Stella Azzurra Roma e Oxygen Bassano a contendersi, alle 18, l'ambito trofeo. Nelle semifinali, giocate ieri, i ragazzi della Stella Azzurra hanno battuto 70-53 i pari età della Mens Sana Accademy. Risultato simile, 72-53, quello con cui i ragazzi dell'Oxygen Bassano hanno superato la Pallacanestro Vado. I veneti si presentano all'appuntamento forti del miglior attacco del torneo, gli stellini sno una conferma in ambito di settore giovanile nazionale. Solo quest'anno le formazioni laziali hanno già centrato una vittoria (in under 15) e due terzi posti (under 20 e under 18)

Finale ampiamente meritata, quindi, per entrambe le formazioni che, alla vigilia, erano senza dubbio considerate dagli addetti ai lavori come tra le favorite del torneo. Sarà senz'altro un match spettacolare in cui i ragazzi in campo lotteranno fino all'ultimo secondo per raggiungere un obiettivo ormai davvero vicino. Alle 16, invece, spazio alla finalina per la conqusita del terzo porto tra le due formazioni sconfitte ieri. Spazio poi alle premiazioni e ai saluti, con la Vasto Basket, che ha accolto il torneo nazionale e che spera di poter tornare nuovamente in futuro ad ospitare manifestazioni giovanili di livello.