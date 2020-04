Due persone sono finite in ospedale a causa di uno scontro frontale avvenuto questa mattina lungo la provinciale 154, la strada che porta dal casello autostradale Vasto Nord alla zona industriale di Gissi. Lo scontro è avvenuto intorno alle 7 del mattino in un tratto in curva nei pressi del ponte sul Sinello che conduce verso Vasto.

I guidatori delle due vetture, uno di Casalanguida ed uno di Teramo, sono rimasti feriti, sembrerebbe in maniera non grave, come si apprende dalle prime informazioni. Dopo le prime cure sul posto da parte dei sanitari del 118 i due sono stati trasportati negli ospedali di Lanciano e Vasto.