Avevano raggiunto il mare per una sabato di relax, invece si sono ritrovati la casa visitata dai ladri. È successo ieri mattina a una coppia residente a San Salvo. Come appreso dalla testimonianza delle vittime di quest'ultimo furto, i malintenzionati hanno forzato l'automobile parcheggiata alla marina; all'interno del veicolo per una dimenticanza erano rimaste le chiavi dell'abitazione.

Scoperto l'indirizzo della coppia dai dati del libretto di circolazione, i ladri hanno raggiunto l'appartamento in via Ripalta portando via gioielli, un computer e altri oggetti.

Accortisi di quanto accaduto, i proprietari sono tornati velocemente a casa, ma gli ospiti indesiderati avevano già completato l'opera. Alla coppia, quindi, non è rimasto che denunciare l'accaduto ai carabinieri della città.

TECNICA COLLAUDATA - Con l'estate tornano i furti dalla modalità simile. Una tecnica consolidata, quella messa in atto sabato mattina: la raccomandazione è di non lasciare le chiavi in auto e possibilmente parcheggiare in un punto ben in vista. Nel caso di ieri, l'automobile era posteggiata nel primo tratto della marina, in uno dei parcheggi su terra battuta nascosti dalle siepi: uno spazio ben lontano da occhi indiscreti che, senza alcuna custodia, facilita l'opera dei ladri stagionali.