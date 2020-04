La festa in campo e in panchina inizia già qualche secondo prima della sirena che decreta la fine dei 40 minuti di gioco. Al termine di una finale bellissima è la Stella Azzurra Roma a conquistare al PalaBCC di Vasto il titolo di squadra campione italiana under 16 di basket. La squadra laziale ha vinto per 69-56 la sfida con l'Oxygen Bassano, altra formazione che metteva in campo talento e qualità che non sono però riusciti ad arginare la forza straripante di Djiordje Pazin (anche oggi 30 punti per lui - GUARDA L'INTERVISTA) e dei suoi compagni. Nell'ultimo atto di un torneo che ha visto sfidarsi a Vasto i migliori talenti del basket italiano, la Stella Azzurra ha saputo fare muro di fronte al buon avvio dell'Oxygen che è riuscita a restare aggrappata alla partita fino al 22 pari del secondo quarto per poi prendere il largo con il passare dei minuti.

È nel secondo quarto, chiuso sul 50-38, che i ragazzi di coach Carducci costruisono la loro vittoria. A nulla serve il tentativo di rimonta dei veneti, che nel terzo quarto fanno 14-10, perchè poi nell'ultima frazione gli stellini riescono a condurre in porto il match. E poi è il momento della festa per una società che continua a marciare nel solco di una grande tradizione di settore giovanile. Solo quest'anno la Stella Azzurra ha messo la sua firma in quattro finali nazionali sin qui disputate con due primi e due terzi posti.

L'ultimo atto della competizione giovanile ospitata dalla Vasto Basket (con le gare dei primi giorni nei palazzetti di Ortona e Vasto) è stata la premiazione delle squadre da parte del presidente regionale Fip Francesco Di Girolamo ed altri dirigenti federali, ad iniziare dai quarti classificati della Mens Sana Basketball Accademy, sconfitta nella finalina dai ragazzi della Pallacanestro Vado, terzi classificati, e poi la Oxygen Bassano. Assegnati anche i premi ai cinque migliori giocatori del torneo: Kiryl Tsetserukou (Vado), Djordje Pazin (Stella Azzurra), Manuel Saladini (Mens Sana), Nicolò Filoni (Oxygen Bassano) e Andrea Bargnesi (Oxygen Bassano). Miglior allenatore è stato eletto il coach di Vado, Marco Prati. E poi la consegna degli ambiti scudetti tricolori ai ragazzi della Stella Azzurra che si sono lasciati andare alla gioia della festa con tanto di rituale taglio della retina del canestro. Per tutti loro quelli vissuti a Vasto in questi giorni resteranno sempre dolci ricordi.

Oxygen Bassano - Stella Azzurra Roma 56-69

Oxygen Bassano:Gajic 6, Filoni 5, Borsetto 4, Da Campo 4, Bargnesi 9, Scalco ne, Tersillo 8, Izzo 16, Ragagnin 2, Bizzotto ne, Bovo 0, Seck 3. Coach: Zanatta

Stella Azzurra Roma: Penè 7, Pazin 30, Tomar 2, Grillo 0, Donadio 18, Sarcina 0, Reale 5, Ghirlanda 0, Policari 1, Sebastianelli 0, Digno 2, Bellucci 4. Coach: Carducci

Arbitri: Fulvio Grappasonno e Alberto Sconfienza