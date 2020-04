In scena colori, musica, arte ed emozioni martedì 27 giugno ore 20.30 presso il PalaBCC di Vasto. È tutto questo infatti che la scuola Danza & Danza Academy esprimerà nel suo saggio spettacolo di fine anno. Assisteremo ancora una volta alle immancabili quanto originali esibizioni delle allieve e degli allievi magistralmente diretti e coreografati dall’insegnante Francesca Zacco, il tutto ambientato in un PalaBCC adornato e scenografato da sembrare un teatro. Lo spettacolo, presentato dallo speaker radiofonico Stefano D’Alberto, si alternerà tra vari stili studiati durante l’anno, non solo nella parte musicale e tecnica, ma anche sotto l’aspetto emozionale che è la loro anima.

Per tradizione e per logica di percorso formativo, si partirà dalla danza classica, accarezzando le note delle meravigliose Quattro Stagioni di Vivaldi, seppur riviste con sorprendente originalità dal maestro Max Richter. Nel saggio di quest’anno, oltre ad una serie fantastica di pezzi moderni con le musiche del momento, Francesca Zacco porta sul palco un tema tanto originale quanto suggestivo, ossia reinterpretare e trasformare in danza i sentimenti e le emozioni che proviamo ogni giorno: attraverso splendide e curatissime coreografie, i suoi ragazzi si immedesimano ogni volta in uno stato d’animo diverso, come ad esempio la paura, l’entusiasmo, l’amore, la rabbia, il coraggio e tanti altri.

Protagonisti della serata saranno anche i ritmi travolgenti della Break dance e dell’Hip Hop, coinvolgendo sia i più grandi che i più piccoli, tanto da presentarsi in una versione tanto entusiasmante quanto inedita ai loro genitori! Il tutto sarà completato in modo fortemente dinamico, fantasioso ed energetico dagli ospiti della serata, la Vibe Animals Crew capitanata dalla professionalità e dalla competenza dell’insegnante Francesco Flamminio.

La direttrice artistica Francesca Zacco anche quest’anno si avvale della collaborazione di alcuni tra i migliori e più qualificati professionisti in circolazione, tra cui meritano una particolare citazione Alessandra Bequadro per la affascinanti e carismatiche performance di Hip Hop - Ragga, Fabrizia de Innocentiis, nonchè Manuel Granata per le magistrali ed emozionanti interpretazioni senza vincoli artistici.

La scuola invita tutti a partecipare allo spettacolo che si svilupperà senza interruzione in un tourbillon di emozioni e sorprese di alto livello artistico.