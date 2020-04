La storia infinita. "Concessione proroga 90 giorni per quanto segue: al solo fine di consentire alla ditta di avviare le procedure di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 152/06 per la variante proposta".

È questo il giudizio del comitato Via sul progetto di discarica della Vallecena srl. in località "Cicella" del Comune di Furci. Il comitato si è riunito il 22 giugno scorso nella sede della Regione Abruzzo. Al centro dei dubbi del sindaco Angelo Marchione e delle osservazioni pervenute c'è soprattutto la riattivazione di un iter ormai archiviato [LEGGI].

La società Vallecena ha modificato il progetto eliminando l'impianto di trattamento di rifiuti pericolosi, per questo, secondo il primo cittadino e il Forum H20, sarebbe necessaria una procedura nuova.

Così non è stato, ora probabilmente il nuovo consiglio comunale furcese – che ha ribadito la contrarietà alla discarica – coinvolgerà nuovamente le amministrazioni del Vastese per dare maggiore voce alla contestazione.