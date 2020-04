E' stato un Gran Premio di Olanda segnato dalla pioggia quello andato in scena oggi sul circuito di Assen. Andrea Iannone ha chiuso con un buon 9° posto, considerato il 16° da cui partiva. Il pilota vastese della Suzuki, dopo un warm up positivo, è riuscito subito a recuperare posizioni al via, arrivando fino al 6° posto. Poi una gara ricca di sorpassi e colpi scena, con l'arrivo della pioggia a 8 giri dalla fine e le posizioni in pista che sono cambiate più volte. Alla fine a vincere la gara è stato Valentino Rossi, davanti a Petrucci e Marquez.

Iannone, che è riuscito ad entrare nella top ten, può guardare con ottimismo al prossimo appuntamento del 2 luglio in Germania al Sachsenring.

L'ordine d'arrivo: Rossi, Petrucci, Marquez, Crutchlow, Dovizioso, Miller, Abraham, Baz, Iannone, A.Espargaro, P.Espargaro, Rabat, Pedrosa, Zarco, Lorenzo, Barbera, Rins.