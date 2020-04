Dopo gli appuntamenti di giungno, con la Sagra della Cultura e la tappa di Miss Italia, proseguono gli eventi previsti per l'estate di Cupello.

L'8 luglio, appuntamento enogastronomico con A lu Cupell si magn li rustelle d Pianell, mentre il 14 Ributtini in Festa. Per il 15 e 16 previsto l'atteso evento Ordine Zero, Festival della Birra Artigianale, e nei giorni successivi una serie di concerti. Per quanto riguarda la sport, dal 24 al 30 il 5° torneo di calcio amatoriale e la Festa del Circolo tennis.

Il 5 agosto prevista la Notte Magica, con Vincenzo Olivieri, mentre il 13 e il 14 ci sarò "Il ritorno" di Cupello Rock. Il 16 il tradizionale appuntamento con la Festa di San Rocco e il giorno successivo la Sagra della 'Ndrocchie.

A settembre la Notte delle Favole, la Festa della Madonna del Ponte e la Festa della Madonna della Divina Provvidenza, a Montalfano. CLICCA QUI per il programma completo.