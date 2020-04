Ci saranno anche le gemelle Gaia e Giorgia Cupaioli ai prossimi Campionati nazionali di nuoto sincronizzato che si disputeranno a Bari presso lo stadio del Nuoto dal 29 al 2 Luglio.

Le giovani atlete allenate da Giusy Tornesi e Maria Spina Reale scenderanno in vasca per esercizi di Solo e Doppio. In questi ultimi giorni le atlete e allenatrici stanno intensificando gli allenamenti per arrivare al meglio all'importante manifestazione. Un grosso in bocca al lupo alle atlete e alle loro istruttrici che rappresenteranno Vasto e l'Abruzzo in ambito nazionale.