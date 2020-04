Sono state alcune segnalazioni a far scattare i controlli dei carabinieri, ieri notte, intorno alle 4. Alcuni cittadini, infatti, hanno riferito della presenza di individui che con fare sospetto si aggiravano lungo via De Gasperi.

"Sul posto - spiegano dal Comando provinciale - veniva immediatamente inviata una pattuglia del Nucleo operativo e radiomobile che, giunta sul posto, notava un furgone Fiat Ducato di colore bianco con il quadro d'accensione manomesso, con le ante posteriori aperte e con al suo interno 4 motocicli d’epoca, 3 Piaggio Vespa e una Lambretta Innocenti".

"I successivi accertamenti - proseguono i carabinieri - consentivano di ricostruire la vicenda e di acclarare che sia il furgone che i motoveicoli d’epoca erano stati rubati poco prima nella stessa via a due distinte persone del posto, le quali non si erano accorte di nulla. Era evidente che i malviventi, avvedutisi dell’arrivo della pattuglia dei carabinieri, si erano dileguati abbandonando la preziosa refurtiva. I proprietari, svegliati all’alba dai carabinieri, dopo un iniziale momento di smarrimento e spavento, non potevano che esternare la propria soddisfazione nel vedersi restituire i veicoli di cui avrebbe perso ogni traccia senza il tempestivo intervento dei carabinieri. Ancora una volta la sinergia tra i cittadini e le forze dell’ordine è risultata vincente e determinante. Le indagini per risalire agli autori del furto proseguono e l’autorità giudiziaria è stata informata".