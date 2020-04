Penultimo atto per la Finale nazionale di basket under 16 eccellenza che da domenica scorsa vede confrontarsi le migliori formazioni giovanili d'Italia. Dopo un'accesa fase a gironi, sui parquet di Vasto e Ortona, è il PalaBCC di via dei Conti Ricci ad ospitare gli scontri ad eliminazione diretta. Dopo i quarti di finale, giocati ieri, quattro sono le squadre rimaste in lizza e che oggi cercheranno di conquistare un posto nella finalissima di domani.

La Oxygen Bassano, che ieri ha nettamente battuto la Solid World 3D Treviso per 82-59, dovrà vedersela alle 17 con la Pallacanestro Vado che ieri ha strapazzato con il punteggio di 92-53 l'Azzurra Trieste. Nell'altra semifinale si scontreranno la Mens Sana Basketball Accademy, ieri vittoriosa per 59-53 contro l'Armani Junior Olimpia Milano, e la Stella Azzurra Roma, ieri vincente per 76-55 contro la Grissin Bon Reggio Emilia.

Domani, domenica 25 giu8gno, alle 16 la finale per il 3° e 4° posto e alle 18 l'appuntamento più atteso in cui si assegnerà lo scudetto tricolore under 16 2017.