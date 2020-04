Questa mattina pallanuoto protagonista nel mare di Vasto. Nel tratto di mare vicino al pontile di Vasto Marina, infatti, si è svolto il primo Trofeo Città del Vasto di Beach Waterpolo, la versione marina della pallanuoto. Ad organizzare l'appuntamento è stato Giordano Di Marco, istruttore della squadra di pallanuoto della Sport Management San Francesco Histonium con la collaborazione per la lofistica del Circolo Nautico Vasto. Una sessantina di atleti, dall'under 13 all'under 20 e in rappresentanza di quattro società sportive si sono sfidati in mare all'ultimo gol.

Nella competizione under 13 la squadra della Sport Management San Francesco Histonium ha vinto il triangolare con Acquagol Vasto e una squadra mista Vasto-Lanciano. Nell'under 17 i lancianesi di Maiella Pallanuoto hanno avuto la meglio (7-3 il risultato) sui pari età della squadra di casa della SM San Francesco Histonium. In under 20, le due squadre dell'H2O, società termolese che svolge i suoi allenamenti a San Salvo, si sono contese la vittoria nella finale vinta poi dalla formazione 1. Nelle semifinale i vincitori avevano battuto i ragazzi del team M2 Campobasso, mentre nell'altra gara erano risultati sconfitti gli atleti di casa dell'Histonium.

Soddisfatto, al termine della mattinata, Giordano Di Marco per questo debutto assoluto del Beach Waterpolo nelle acque vastesi. Questa disciplina in Italia sta riscontrando un interesse sempre maggiore. Domani, invece, i ragazzi delle squadre vastesi under 11 e under 15 andranno a Napoli, questa volta per un torneo di pallanuoto 'tradizionale', in piscina, lo Yellowball 2017, a cui parteciperanno club sportivi provenienti da tutto il mondo.