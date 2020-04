Puntata interamente dedicata all'Abruzzo per Linea Blu, il celebre programma di Rai Uno dedicato al mare e condotto da Donatella Bianchi. Si apre con le immagini del monumento alla Bagnante di Vasto Marina, per poi proseguire lungo tutta la costa vastese, da Vasto Marina a Punta Aderci senza tralasciare il faro e i trabocchi. Proprio davanti alla Riserva la conduttrice Donatella Bianchi, insieme al dirigente della Regione Abruzzo, Francesco Di Filippo, è salita sulla barca a vela 'Abruzzo' per navigare poi fino a Giulianova.

Nel passaggio lungo le coste di Vasto, di cui sono state menzionate le differenti caratteristiche, è stato ricordato anche lo spiaggiamento dei capodogli avvenuto proprio sulla spiaggia di Punta Penna. L'attenzione del programma si è poi concentrata prevalentemente sulle località della provincia di Teramo che, come ha detto il dirigente della Regione, "contano il 70% delle presenze turistiche di tutta la Regione".

Poi, protagonista di una 'sfida' dei brodetti è stato il giovane chef vastese Matteo Crisanti di zì Albina che si è confrontato con un suo collega di Giulianova, Paolo Di Gregorio, preparando il brodetto di pesce alla vastese. Le bellezze di Vasto sono poi tornate protagoniste nel finale di una puntata che, presentando le bellezze costiere della nostra regione, ha focalizzato molto l'attenzione sulle località teramane.

Molto belle le immagini del centro storico dall'alto e il focus sulle Terme Romane di via Adriatica, gioiello della città troppo spesso dimenticato. Donatella Bianchi ha intervistato gli apprendisti ciceroni del Fai, giovani studenti degli istituti superiori che da anni accompagnano i visitatori in questo luogo, e Maria Grazia Mancini, presidente della delegazione Fai di Vasto che con tanta passione si prende cura di un prezioso bene storico e artistico.

Guarda la puntata - CLICA QUI