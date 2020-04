"Sono loro il primo presidio di sicurezza sulle spiagge". Sono stati encomiati stamattina a San Salvo Marina Francesco Mannarino e Andrea Carusi, i due bagnini della protezione civile Valtrigno che nel giro di 10 giorni hanno evitato tragedie di più ampie proporzioni nel tratto di mare accanto al porto turistico.

I due giovani hanno ricevuto una targa dal sindaco Tiziana Magnacca ed elogiati dall'ammiraglio Enrico Moretti della Capitaneria di Porto di Pescara alla presenza del Tenente di Vascello Cosimo Rotolo della Guardia Costiera di Vasto.

"I bagnini sono le prime sentinelle in mare – ha detto Moretti – In questo caso si può dire che hanno gettato il cuore oltre l'ostacolo. San Salvo, nonostante le difficoltà economiche che un Comune può avere, ha ottemperato in pieno le nostre ordinanze riuscendo a coprire tutto il proprio litorale con la presenza di bagnini. I casi di annegamento o di difficoltà riguardano spesso bagnanti provenienti dall'entroterra. È necessario per questo fare sensibilizzazione anche nei comuni che non hanno il mare".

Nel suo intervento Moretti ha anche spiegato la pericolosità del tratto: il posizionamento degli scogli in particolari condizioni meteo possono dare vita a particolari correnti che rischiano di risucchiare verso il largo i bagnanti. Per questo ora è stata posizionata una sagola galleggiante tarozzata che farà da appiglio per persone in difficoltà [LEGGI].

Il sindaco Magnacca prima di consegnare gli attestati ha sottolineato le gesta dei due ragazzi e ringraziato la protezione civile: "Il loro coraggio è stato un atto di eroismo. Grazie alla Valtrigno stiamo ottemperando al progetto Spiagge libere, spiagge sicure per far sì che tutti i bagnanti possano frequentare le nostre spiagge in sicurezza".