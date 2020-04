Cresce l'attenzione sulla Costa dei Trabocchi, le sue bellezze e la cucina tipica del nostro territorio. Il 21 giugno, primo giorno d'estate, è andato in onda su RaiNews un interessante servizio realizzato da Paola Cutini per la rubrica Mordi e Fuggi [GUARDA LA PUNTATA], spazio dedicato al cibo nel canale all news della Rai. Ad aprire il servizio le belle immagini del Trabocco Cungarelle di Vasto e le spiegazioni di uno dei suoi titolari, Luca Conti, che ha raccontato la storia e l'evoluzione delle antiche macchine da pesca. Non poteva poi mancare il tocco dello chef Bernardo Suriani che ha preparato un antipasto e il tradizionale brodetto alla vastese.

Dopo un salto a Sabaudia, per scoprire le ricette tipiche del lago di Paola, il viaggio lungo la costa abruzzese di Paola Cutini è poi proseguito a bordo di una delle imbarcazioni della flotta di Ettore Battista e i piatti cucinati direttamente a bordo dallo chef stellato di San Salvo Nicola Fossaceca, che uniscono i sapori del mare con quelli della terra.