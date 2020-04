La storia è scritta. Il futuro anche: ve lo raccontiamo. La sfida vinta che restituisce la prospettiva alla più antica associazione di Vasto . È questo il titolo del convegno organizzato dalla Società operaia di Mutuo Soccorso di Vasto, che si terrà sabato 24 giugno alle ore 18:00 presso la sala convegni della struttura di Vico Raffaello n° 1, sede del sodalizio stesso.

"Una iniziativa per ripercorrere brevemente la storia della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Vasto che si appresta a compiere 153 anni, ma soprattutto per raccontare come in questi anni l’abbiamo cambiata, restituendole una prospettiva" hanno detto Filippo Pietrocola, Presidente del sodalizio, e Marco di Michele Marisi, il Segretario-tesoriere.

"È una strada di apertura alla città, alla Comunità ed alle associazioni quella che abbiamo voluto percorrere sin dall’inizio del nostro insediamento nell’amministrazione della Società Operaia, restituendo un ruolo di rilievo al sodalizio e di erogatore di maggiori servizi in favore dei Soci - hanno proseguito Pietrocola e di Michele Marisi annunciando come - l’iniziativa del 24 giugno è l’occasione non solo per tracciare un bilancio, ma anche per inaugurare la rinnovata sala convegni che abbiamo peraltro dotato di nuovi strumenti quali uno schermo per le proiezioni ed un moderno proiettore per offrire un servizio sempre migliore a chi la sceglie come location per i propri eventi. Nessuna risorsa economica pubblica ha contribuito a questi lavori come a quelli che abbiamo svolto in questi anni, dotando la struttura anche di un sistema di videosorveglianza oltre che rendendola sempre più funzionale, elegante ed accogliente con migliorìe che hanno permesso di ridare una immagine importante a quello che è un sodalizio altrettanto importante" hanno concluso il Presidente ed il Segretario-tesoriere.

Il convegno vedrà quali relatori gli stessi Filippo Pietrocola e Marco di Michele Marisi, oltre che il prof. Paolo Calvano, autore del libro Le Società di Mutuo Soccorso a Vasto. A moderare l’incontro sarà Giorgio Di Domenico, Direttore Vasto Domani, il giornale degli abruzzesi nel mondo. Al termine, un aperitivo offerto a chi vorrà trattenersi. Parteciperanno anche le associazioni del circuito della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Vasto.

Società Operaia di Mutuo Soccorso di Vasto