A Pescara, con la doppia tappa under 19 e under 21, sono entrati nel vivo i Campionati italiani giovanili di beach volley. Al circuito prendono parte tutti i migliori giovani atleti italiani che si contenderanno, nella finale di Amantea Marina, il titolo tricolore. Nella città adriatica lunedì è andata in scena la competizione under 19 che ha visto vincere la vastese Claudia Scampoli in coppia con Anna Piccoli nella finale contro Reka Orsi Toth e Chiara They con il punteggio di 2-1 (15-21/21-15/16-14). Tutte e quattro le finaliste sono atlete del Club Italia guidato dai tecnici vastesi Ettore Marcovecchio e Caterina De Marinis.

In evidenza, nella competizione maschile, anche il vastese Antonio Del Fra, in coppia con Costantino Palli. I due giovani beachers sono arrivati al quarto posto dopo aver perso in semifinale contro Christian Piccinini e Pietro Pera e poi nella finalina contro Federico Testa e Marco Chiesa.

Under 21. Anche nel campionato under 21 è sfida continua tra Scampoli-Piccoli e Orsi Toth-They. Nella tappa di Giulianova di una settimana c'era stata la vittoria in finale delle seconde che, ieri a Pescara, hanno nuovamente battuto le loro compagne del Club Italia, questa volta in semifinale, con ul punteggio di 21- (18-21/21-16/15-19). Claudia Scampoli e Anna Piccoli sono riuscite poi a salire sul terzo gradino del podio battendo nella finalina le avversarie Francesca Michieletto e Carolina Ferraris con un netto 2-0 (21-18/21-11).

Nel corso dell'estate ci sarà modo di ammirare i giovani del beach volley in azione sulla spiaggia di Vasto visto che il 18 luglio è in calendario la tappa, maschile e femminile, del Campionato under 18 mentre due giorni dopo, il 20, toccherà agli atleti under 21.