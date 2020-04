Sarà Alessandro Bolide, comico di Made in Sud, il mattatore della serata per l'ottava Notte Bianca in programma domani "dal tramonto all'alba". A presentare in conferenza stampa gli eventi in programma per l'occasione, l'assessore al Turismo Carlo Della Penna, il vicesindaco Paola Cianci, il consigliere delegato alla Cultura, Elio Baccalà, Simone Lembo, direttore provinciale di Confesercenti, e Marco Corvino, presidente di Vasto in Centro.

Come spiegato dall'assessore Della Penna, "quest'anno riproporremo un taglio culturale, insieme ai tradizionali appuntamenti musicali e di divertimento". Più "ordinati" i punti musica: "Non ci saranno più accavallamenti con concerti uno a fianco all'altro, ma abbiamo dato permessi in punti ben precisi del centro storico". Nessuna variazione, comunque, per quanto riguarda la durata delle esibizioni che potranno proseguire fino all'alba.

A precisare gli eventi di portata maggiormente culturale, il consigliere Baccalà, il quale ha annunciato che i Musei di Palazzo d'Avalos, con la mostra di Juan Del Prete, rimarranno aperti dalle 17 alle 24. Spazio anche al Liceo musicale con l'orchestra e la Big Band che apriranno la manifestazione fino alle 22,30 e ai ragazzi della Scuola Civica Musicale presso la Loggia Amblingh. In onore della Via Nicolaiana, inoltre, l'amministrazione comunale ha espressamente chiesto ai musicisti di non trascurare musiche popolari come la pizzica e il salterello pugliese. Come di consueto, il centro storico sarà off limits per le automobili dalle 19 in poi. CLICCA QUI per la mappa degli eventi.

"Come Consorzio Vasto in Centro - ha poi aggiunto il presidente Marco Corvino - abbiamo disposto l'apertura fino alle 2 del mattino, con piccole sorprese che abbiamo denominato Grandi affari sotto le stelle per i clienti che si recheranno nei nostri negozi durante la Notte Bianca. Per quest'anno non ci sarà lo spettacolo di musica brasiliana, ma vedremo all'opera la Baracca dei Buffoni, una interessante compagnia di artisti di strada. Ringrazio quanti si sono adoperati per l'organizzazione, tra cui Lorenzo Fioravante, e spero che l'iniziativa abbia il successo che merita".

Saluti e ringraziamenti sono infine giunti da Simone Lembo, di Confesercenti, il quale ha ricordato la possibilità di visitare i mercatini organizzati insieme a Chieti Eventi.