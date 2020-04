E' in ospedale, ma fortunatamente le sue condizioni non sono preoccupanti. E' stato trasportato al Pronto soccorso del San Pio da Pietrelcina S.L., l'uomo che in sella alla Vespa che si è scontrata con la Fiat Punto guidata da un uomo all'incrocio tra corso Mazzini e via Santa Lucia.

L'incidente è avvenuto pochi minuti dopo le 14 lungo l'asse viario più trafficato della rete urbana di Vasto. La polizia municipale sta ricostruendo dinamica e cause dello scontro.

Il traffico ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e i rilievi degli agenti.