Un dipinto del pittore vastese Filandro Lattanzio, La Deposizione dalla Croce, è stato donato dalla figlia Viviane Dutaut alla Cattedrale di San Giuseppe a Vasto. Raffigura la scena della Deposizione dalla Croce. Come in altre opere sacre eseguite per le chiese di Vasto, è diffusa di una sottile e vibrante tonalità perlacea, caratteristica di Lattanzio per la luce frammista a tonalità iridescenti. È una luce che, in questa sua opera di grandi dimensioni, balza evidente e che è propria di tutta la produzione pittorica dell’Artista. Quasi una personale impronta abbinata ad una sottile intonazione cromatica di ispirazione romantica nella ricca e variopinta tavolozza.

Lattanzio in questa opera offre la sua spiccata personalità che rimane sempre legata all'arte verista e figurativa per eccellenza, perché ancorata ad un rigorismo formale che è caratteristica della sua formazione culturale, soffusa di accenti di verismo poetico che lascia trasparire il senso della bellezza e la vera essenza del cromatismo accostato alla materia pittorica. In tale contesto si fondono le tonalità vive, rosse, viola, grigie che sono colori prediletti dall'Artista, che assumono effetti modulati che costituiscono anche espressioni più congeniali al temperamento latino dell'Artista.

Dotato di profonda genuinità e umiltà, e di immensa personalità e sentimento mistico, le immagini sacre dipinte rispecchiano il sentimento di un animo poetico innamorato dell’arte pittorica, che sa cogliere e scoprire i misteri del creato, giungendo all'apice della personalità.

Filandro Lattanzio ha dipinto altre immagini sacre che sono custodite nelle chiese di Vasto, tra cui Sant' Anna e la sua Famiglia a protezione della Maternità (1984), Madonna dei Sette Dolori (1982), donate alle omonime chiese.

Giuseppe Catania