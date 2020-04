Viaggava con 100 grammi di cocaina in macchina. I carabinieri della Stazione di San Salvo lo hanno fermato durante uno dei giri di perlustrazione eseguiti per reprimere lo spaccio.

I militari, "insospettiti - si legge in un comunicato del Comando provinciale di Chieti - intimavano l’alt ad un uomo alla guida di un veicolo, all’interno del quale i militari hanno rinvenuto un involucro del perso di oltre 100 grammi, contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina.

L’uomo, R.I., un italiano di 50 anni, è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre la sostanza rinvenuta, sequestrata, verrà inviata ai laboratori dell’Arma per le analisi del caso".