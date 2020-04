"Non rispondiamo a polemiche che danneggiano solo la nostra città, dopo le anticipazioni dei giorni scorsi siamo qui per presentare un cartellone estivo ricco di iniziative". Così il sindaco di Vasto, Francesco Menna, questa mattina in conferenza stampa per presentare nel dettaglio gli eventi previsti in città per l'estate 2017.

Con il primo cittadino, l'assessore al Tursimo Carlo Della Penna: "Grazie per la collaborazione a chi si è impegnato per questo calendario che non rispecchia le critiche espresse nei confronti di una prima presentazione che rappresentava solo un'anticipazione. Chi parla male di Vasto e getta fango sulla nostra città si deve vergognare".

Quindi, alla presenza degli altri rappresentanti della Giunta e delle associazioni di categoria, il dettaglio degli eventi, dalla Notte Bianca di domani, al ritorno del Vasto Jazz, la Notte Rosa e tanto altro. Per quanto riguarda gli eventi di punta, l'Air Show Costiera dei Trabocchi del 1 e 2 luglio, Art in the dunes dall'8 luglio, Vasto Jazz con Aaron Goldberg il 14 luglio e il Ferroluglio con Talent show, la Notte delle Lanterne, giochi per bambini e il tributo a Cristina D'Avena. Il 23 luglio Toquinho in concerto, mentre dal 27 al 30 torna l'atteso appuntamento con il Siren Festival, poi Book & wine, Festa del Ritorno, Notte Rosa, Gino Paoli in concerto (il 17 agosto), la Notte Azzurra, Vastophil, i Concerti di Mezzanotte, la Rassegna di via Adriatica e altri appuntamenti [CLICCA QUI per il programma completo]. Ancora sconosciuti i nomi per Ferragosto e San Michele: "C'è un bando ancora aperto", ha detto l'assessore Della Penna.

"Anche la cultura - ha poi sottolineato il consigliere delegato Elio Baccalà - in questo cartellone estivo fa la sua parte, con il Premio Vasto e concerti dei generi più vari".