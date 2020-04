Si terrà nel weekend 1-2 luglio il Torneo di Calcio saponato organizzato dal Futsal Vasto nella struttura gonfiabile allestita presso i campi del Lido Acapulco in lungomare Duca degli Abruzzi a Vasto Marina. La competizione, con la formula vincenti-perdenti, coinvolgerà 16 squadre composte da ragazzi e ragazzi per un massimo di 5 componenti a squadra con 4 giocatori che scenderanno in campo e il gol della ragazza (che dovrà essere obbligatoriamente sempre in campo) che vale doppio. Le formazioni partecipanti si daranno battaglia sul terreno scivoloso in sfide avvincenti, per festeggiare l’inizio della stagione estiva di gioia e divertimento, di video e risate all’insegna della simpatia e goliardia.

La struttura sarà inoltre disponibile tutti i giorni dell'estate dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20.

Per info e prenotazioni:

Domenico: 3341714991

Alessandro: 3479043750

Marco: 3290144244